«Готовы к любому исходу, но надежда есть всегда»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшей школьницы

22 Июль 2020 2020-07-22T15:18:57+03:00

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В Нуримановском районе Башкирии продолжаются поиски 10-летней Екатерины Столбовой – напомним, что девочка пропала еще вечером 19 июля, когда пошла за сестрой, рыбачившей на берегу реки Салдыбаш. Родственники, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов уже прочесали все окрестности и берега реки, но никаких следов девочки до сих пор не обнаружено.

- Что касается надувной жилетки, которая была на Кате – из трех секций одна сильно сдувалась, да и застежка всего из двух карабинов, ненадежная защита. Мы уже обошли все вокруг много раз, родители места себе не находят – но пока ничего нет. Ситуация осложняется тем, что в реке очень быстрое течение и водоросли. Но мы не сдаемся. И хотя уже готовы к любому исходу, надежда есть всегда, - признается родственница девочки Алена А.

Родные просят помощи добровольцев – особенно, тех у кого есть лодки или эхолот. Нужно тщательно еще раз проверить все берега и дно реки, и хотя к поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт», людей все равно не хватает.

Напомним, что следственный комитет по факту исчезновения ребенка возбудил уголовное дело. Сейчас следователи опрашивают родных Кати и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Приметы: худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета: как на фото.

Если вы что-то знаете о местонахождении девочки, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU