В Башкирии пропала 10-летняя девочка

19 Июль 2020 2020-07-19T20:19:07+03:00

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В Нуримановском районе Башкирии пропала 10-летняя жительница деревни Усть-Салдыбаш Екатерина Столбова – последний раз девочку видели сегодня днем. Рядом с деревней протекает бурная речушка Салдыбаш, которая впадает в Уфимку – течение там быстрое и очень опасное, поэтому близкие ребенка бьют тревогу. Сейчас поиском девочки занимаются волонтеры и полиция.

Приметы: худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета: белая футболка, желтые шорты.

Если вы что-то знаете о местонахождении девочки, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU