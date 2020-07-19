2020-07-19T20:19:07+03:00
Общество

В Башкирии пропала 10-летняя девочка

Поиском малышки занимаются волонтеры и полиция
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Нуримановском районе Башкирии пропала 10-летняя жительница деревни Усть-Салдыбаш Екатерина Столбова – последний раз девочку видели сегодня днем. Рядом с деревней протекает бурная речушка Салдыбаш, которая впадает в Уфимку – течение там быстрое и очень опасное, поэтому близкие ребенка бьют тревогу. Сейчас поиском девочки занимаются волонтеры и полиция.

Приметы: худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета: белая футболка, желтые шорты.

Если вы что-то знаете о местонахождении девочки, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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