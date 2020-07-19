В Башкирии пропала 10-летняя девочка
В Нуримановском районе Башкирии пропала 10-летняя жительница деревни Усть-Салдыбаш Екатерина Столбова – последний раз девочку видели сегодня днем. Рядом с деревней протекает бурная речушка Салдыбаш, которая впадает в Уфимку – течение там быстрое и очень опасное, поэтому близкие ребенка бьют тревогу. Сейчас поиском девочки занимаются волонтеры и полиция.
Приметы: худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.
Была одета: белая футболка, желтые шорты.
Если вы что-то знаете о местонахождении девочки, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU