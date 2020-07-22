40 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки

22 Июль 2020 2020-07-22T10:43:48+03:00

С учета по выздоровлению было снято 66 человек

Изменить размер текста: A A

В Башкирии обновилась статистика по распространению коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 40 случаев COVID-19. По состоянию на 22 июля инфекцию с начала пандемии подхватили 6426 жителей республики.

С учета по выздоровлению за последние 24 часа было снято 66 человек (за все время – 4752).

Новых летальных случаев от коронавируса не зафиксировано. По официальным данным, в графе смертности значится 21 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что COVID-19 было заражено 182 сотрудника УМПО – за две недели это число увеличилось в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU