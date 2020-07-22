40 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки
В Башкирии обновилась статистика по распространению коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 40 случаев COVID-19. По состоянию на 22 июля инфекцию с начала пандемии подхватили 6426 жителей республики.
С учета по выздоровлению за последние 24 часа было снято 66 человек (за все время – 4752).
Новых летальных случаев от коронавируса не зафиксировано. По официальным данным, в графе смертности значится 21 человек.
Напомним, сегодня стало известно, что COVID-19 было заражено 182 сотрудника УМПО – за две недели это число увеличилось в два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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