МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе пройдет очень сильный ливень
МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. По данным ведомства, в ближайшие сутки – с 22 на 23 июля – на территории республики прогнозируется «очень сильный дождь и ливень».
В Башгидромете тем временем сообщают о том, что в регионе «ожидаются грозы, очень сильный дождь, локально град». При грозах ветер усилится до 17-22 метров в секунду. На отдельных участках дорог ухудшится видимость в дожде – до 500 метров и менее.
Температура воздуха сегодня днем составит 22-27°, ночью – 10-15°.
Напомним, сегодня на брифинге Минлесхоза рассказали об опасности сухих гроз – из-за них на минувшей неделе в Башкирии вспыхнуло 52 лесных пожара из 62.
ИСТОЧНИК KP.RU