МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе пройдет очень сильный ливень

22 Июль 2020 2020-07-22T10:21:58+03:00

Ненастная погода придет в республику сегодня днем и продлится как минимум до завтра

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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. По данным ведомства, в ближайшие сутки – с 22 на 23 июля – на территории республики прогнозируется «очень сильный дождь и ливень».

В Башгидромете тем временем сообщают о том, что в регионе «ожидаются грозы, очень сильный дождь, локально град». При грозах ветер усилится до 17-22 метров в секунду. На отдельных участках дорог ухудшится видимость в дожде – до 500 метров и менее.

Температура воздуха сегодня днем составит 22-27°, ночью – 10-15°.

Напомним, сегодня на брифинге Минлесхоза рассказали об опасности сухих гроз – из-за них на минувшей неделе в Башкирии вспыхнуло 52 лесных пожара из 62.

ИСТОЧНИК KP.RU