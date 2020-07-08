В Уфе коронавирусом болеют 33 сотрудника УМПО
33 сотрудника Уфимского моторостроительного объединения прямо сейчас болеют коронавирусом. Двое из них лечатся в больницах, остальные – дома, в режиме самоизоляции.
Как рассказала изданию «Медиакорсеть» начальник управления корпоративных коммуникаций предприятия Ольга Копцева, с начала пандемии COVID-19 по состоянию на 8 июля инфекцию подхватили 77 работников УМПО. Вернулись к работе после выздоровления 44 человека.
По словам представительницы объединения, ни один из сотрудников не переживал ковид в тяжелой форме. Копцева добавила, что коллеги из числа пожилых и хронически больных находятся на самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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