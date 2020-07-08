2020-07-08T15:06:36+03:00
Общество

В Уфе коронавирусом болеют 33 сотрудника УМПО

Двое из них находятся на госпитализации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: сайт УМПОфото: сайт УМПО
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33 сотрудника Уфимского моторостроительного объединения прямо сейчас болеют коронавирусом. Двое из них лечатся в больницах, остальные – дома, в режиме самоизоляции.

Как рассказала изданию «Медиакорсеть» начальник управления корпоративных коммуникаций предприятия Ольга Копцева, с начала пандемии COVID-19 по состоянию на 8 июля инфекцию подхватили 77 работников УМПО. Вернулись к работе после выздоровления 44 человека.

По словам представительницы объединения, ни один из сотрудников не переживал ковид в тяжелой форме. Копцева добавила, что коллеги из числа пожилых и хронически больных находятся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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