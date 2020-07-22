2020-07-22T08:46:00+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил пенсионерку, пока она спала

Мужчина поджег ее комнату
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину заключили под стражуМужчину заключили под стражу
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В Хайбуллинском районе Башкирии задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы. Мужчина поджег комнату пенсионерки, пока та спала. Пожилая женщина задохнулась угарным газом. Подробности дела рассказали в СК республики.

14 июля в ходе тушения пожара в заброшенном общежитии села Акъяр было обнаружено тело 67-летней женщины. Специалисты установили, что возгорание произошло в результате поджога, после чего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Вскоре правоохранители смогли установить подозреваемого. Им оказался 43-летний сельчанин. Ранее он проживал в том самом сгоревшем общежитии. Во время допроса следователи смогли «расколоть» убийцу, и тот написал явку с повинной.

Следствие представило свою версию произошедшего. Оказалось, что у подозреваемого был конфликт с жертвой на бытовой почве: пенсионерка портила хранящиеся в общежитии вещи мужчины. Тот не нашел иного решения проблемы, кроме как убить бывшую соседку.

«Пока она спала, он поджег в ее комнате бумагу и другие вещи, после чего скрылся. В результате произошел пожар, и женщина задохнулась угарным газом. С целью отвести от себя подозрение злоумышленник также поджег и свою старую комнату, где раньше проживал», – рассказали в СК.

Подозреваемого предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.

Напомним, сегодня был вынесен приговор жителю Башкирии, который сжег дом, где находилась женщина с двумя детьми. Семья не смогла выбраться из здания и погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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