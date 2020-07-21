2020-07-21T11:45:31+03:00
Происшествия

В Башкирии вынесли приговор мужчине, который убил молодую мать с малолетними детьми

Он будет сидеть за решеткой до конца жизни
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дом, который поджег осужденныйДом, который поджег осужденный
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В Башкирии жителя Давлеканово, который поджег дом, где погибли его подруга с двумя детьми, приговорили к пожизненному сроку. Мужчину судили по двум статьям: убийство двух и более лиц, малолетних, совершенное общеопасным способом и умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога.

В охваченном огнем доме погибли двое маленьких детей

В охваченном огнем доме погибли двое маленьких детей

Напомним, жестокое преступление произошло ночью 7 мая 2019 года. В частном доме по улице Октябрьской погибли 30-летняя женщина и двое ее детей шести и десяти лет. Сотрудники МВД и МЧС сразу же установили, что причиной трагедии стал поджог. Правоохранители вычислили убийцу и восстановили цепочку событий, которые привели к смерти семьи.

И их мама

И их мама

«Ночью 7 мая 2019 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, затаив обиду на свою знакомую за то, что она ушла домой от общей подруги вместе с детьми не дождавшись его, а также за то, что не открыла ему дверь своей квартиры, поджег веранду ее квартиры, после чего скрылся. В результате женщина и двое детей 6 и 10 лет скончались от острого отравления угарным газом, не успев выбраться из дома», – рассказали в СК.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый не признал вину в преступлении. Суд приговорил его к пожизненному сроку в колонии строгого режима и взыскал моральную компенсацию в размере двух миллионов рублей в пользу родственников погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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