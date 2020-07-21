Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии
Министр здравоохранения Башкирии на брифинге по коронавирусной инфекции рассказал, как жители могут получить справку об отсутствии контакта с носителями COVID-19. Этот документ необходим в ряде случаев – например, при выезде на отдых в другие регионы России или для посещения детских спортивных секций.
«Необходимые справки выдаются в поликлинике по месту жительства: для взрослого населения – у терапевта, у детского – у педиатра. При отсутствии контакта с коронавирусными больными эти справки выдаются на бесплатной основе», – объяснил Забелин.
Напомним, на брифинге министр так же назвал причину роста в Башкирии числа больных пневмонией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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