2020-07-21T13:52:07+03:00
Общество

Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии

Ее выдают бесплатно в медицинских учреждениях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Министр здравоохранения Башкирии на брифинге по коронавирусной инфекции рассказал, как жители могут получить справку об отсутствии контакта с носителями COVID-19. Этот документ необходим в ряде случаев – например, при выезде на отдых в другие регионы России или для посещения детских спортивных секций.

«Необходимые справки выдаются в поликлинике по месту жительства: для взрослого населения – у терапевта, у детского – у педиатра. При отсутствии контакта с коронавирусными больными эти справки выдаются на бесплатной основе», – объяснил Забелин.

Напомним, на брифинге министр так же назвал причину роста в Башкирии числа больных пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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