2020-07-22T07:29:50+03:00
Происшествия

Источник «КП-Уфа»: «Из-за жары уфимский морг просто переполнен»

По словам собеседника, в день привозят 20-30 тел, и патологоанатомы не успевают проводить вскрытие
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Чаще всего причиной смерти становятся инфаркты, инсульты и несчастные случаи на водеЧаще всего причиной смерти становятся инфаркты, инсульты и несчастные случаи на водеФото: Елена КОНОВА
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Аномальная жара, которая изрядно поджарила Башкирию за последние две недели, не прошла бесследно. Очень много смертей произошло за это время, да так что уфимский морг не справляется со свалившейся нагрузкой, и родственники ожидают выдачи тел по нескольку дней.

- На прошлой неделе, когда пик жары был, могли по 20-30 тел привозить. Очень много людей тонет, многие пожилые люди не выдерживают духоту – отсюда кризы, инфаркты, инсульты. Патологоанатомы и санитары, бывало, не справлялись, поэтому и возникали очереди на вскрытии, - рассказал источник «КП-Уфа». – Сейчас жара идет на спад, и работа вернется в привычное русло.

В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что патологоанатомы вынуждены проводить вскрытие «только в вечерние и утренние часы». Это связано с рядом факторов – но главный среди них именно жара. Дело в том, что оконные блоки в секционных залах морга ориентированы на юг, а специалистам приходится работать в полноформатных средствах индивидуальной защиты в условиях «невозможности адекватного кондиционирования помещений красный зоны».

В министерстве добавили, что тела умерших выдаются для захоронений «ежедневно после проведения вскрытий с 8:00 до 10:00». Сроки ожидания «не превышают один день».

Напомним, что ранее «Комсомолка» публиковала печальную статистику, согласно которой только за последнюю неделю в Башкирии погибло от утоплений людей больше, чем за пять месяцев эпидемии коронавируса. 35 человек, среди которых и взрослые, и дети, погибли во время купания на необорудованных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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