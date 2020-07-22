Источник «КП-Уфа»: «Из-за жары уфимский морг просто переполнен»
Аномальная жара, которая изрядно поджарила Башкирию за последние две недели, не прошла бесследно. Очень много смертей произошло за это время, да так что уфимский морг не справляется со свалившейся нагрузкой, и родственники ожидают выдачи тел по нескольку дней.
- На прошлой неделе, когда пик жары был, могли по 20-30 тел привозить. Очень много людей тонет, многие пожилые люди не выдерживают духоту – отсюда кризы, инфаркты, инсульты. Патологоанатомы и санитары, бывало, не справлялись, поэтому и возникали очереди на вскрытии, - рассказал источник «КП-Уфа». – Сейчас жара идет на спад, и работа вернется в привычное русло.
В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что патологоанатомы вынуждены проводить вскрытие «только в вечерние и утренние часы». Это связано с рядом факторов – но главный среди них именно жара. Дело в том, что оконные блоки в секционных залах морга ориентированы на юг, а специалистам приходится работать в полноформатных средствах индивидуальной защиты в условиях «невозможности адекватного кондиционирования помещений красный зоны».
В министерстве добавили, что тела умерших выдаются для захоронений «ежедневно после проведения вскрытий с 8:00 до 10:00». Сроки ожидания «не превышают один день».
Напомним, что ранее «Комсомолка» публиковала печальную статистику, согласно которой только за последнюю неделю в Башкирии погибло от утоплений людей больше, чем за пять месяцев эпидемии коронавируса. 35 человек, среди которых и взрослые, и дети, погибли во время купания на необорудованных пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU