СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки

21 Июль 2020 2020-07-21T10:06:56+03:00

Известно, что она исчезла по пути к берегу реки

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Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 10-летней Екатерины С. Девочка пропала без вести по пути к берегу реки в Нуримановском районе.

В правоохранительном ведомстве отметили, что дело по статье «убийство малолетнего было возбуждено «в целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшей».

Утром 19 июля девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реке Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра. После этого ее никто не видел. Дядя Екатерины рассказывал «КП-Уфа», что ее сестра «слышала какой-то странный всплеск, будто кто-то в воду упал». Она попыталась найти ребенка самостоятельно, но ничего не вышло – впоследствии были вызваны спасатели и правоохранители.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками МВД, МЧС и Госкомитета по ЧС проводятся массированные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов, а также добровольцев из числа местных жителей. Исследуется территория деревни, водоем, а также прибрежная территория», – рассказали в СК.

Следователи допрашивают членов семьи девочки и изучают ее жилищно-бытовые условия. Ход расследования находится на контроле ведомства.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении Екатерины, просят обратиться на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU