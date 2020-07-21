2020-07-21T09:49:32+03:00
Общество

Власти Уфы выбрали фирму, которая спроектирует муниципальный крематорий

Победитель аукциона снизил начальную стоимость почти на 2 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимская администрация определилась с проектировщиком крематорияУфимская администрация определилась с проектировщиком крематория
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Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Уфы выбрало проектировщика для строительства муниципального крематория. Подрядчиком станет «Республиканский градостроительный центр». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Победитель электронного аукциона снизил начальную стоимость работ с 6,9 млн до 5,1 млн рублей (второй претендент – «Башкиргражданпроект» – оставил сумму без изменений). Деньги выделит городской бюджет. После заключения контракта подрядчику нужно будет спроектировать крематорий в течение 150 дней.

Напомним, крематорий появится в Новоалександровке, на пересечении улиц Парижской Коммуны и Цулукидзе. Здание планируется сделать одно- или двухэтажным. Внутри будет несколько технические, бытовых и административных помещений. Подробнее об этом ранее писала «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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