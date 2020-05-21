2020-05-21T16:38:12+03:00
Общество

Власти Уфы намерены построить муниципальный крематорий

На портале госзакупок появилась позиция по поиску исполнителя проектных работ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Структурное подразделение мэрии опубликовало заявку на портале госзакупокСтруктурное подразделение мэрии опубликовало заявку на портале госзакупок
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В северной части Уфы может появиться муниципальный крематорий. Городские власти объявили конкурс по отбору подрядчика на проектные работы.

Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации разместило на сайте госзакупок заявку на поиск исполнителя на выполнение проектно-изыскательных работ. Объект – «Строительство муниципального крематория в Орджоникидзевском районе». Начальная цена контракта составляет 7 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Из конкурсной документации следует, что крематорий будет расположен на пересечении улиц Парижской Коммуны и Цулукидзе. Здание учреждения предполагается сделать одно- или двухэтажным. Внутри расположатся несколько помещений: технологические (зал печей, машинный зал, загрузочная, холодильная камера и проч.), бытовые (для хранения и мойки тележек, уборочного инвентаря, архив, гардероб, траурный зал), административные (для дирекции бухгалтерии и охраны).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июня. После заключения контракта подрядчику нужно будет выполнить работу в течение 150 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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