2020-07-20T18:19:19+03:00
Общество

Волонтеры прекратили искать пропавшую 29-летнюю уфимку

Сообщается, что женщина вернулась домой
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе прекращены поиски 29-летней Натальи Ивановой. Об этом сообщили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что женщину разыскивали еще с 17 июля. Родные были очень обеспокоены и даже обратились за помощью в полицию, ведь ранее Наталья никогда не уходила без предупреждения, а в этот раз исчезла на двое суток!

Но сегодня вечером, 20 июля, стало известно, что молодая уфимка вернулась домой живой и невредимой. Где именно она пропадала все это время, волонтеры по просьбе родных не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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