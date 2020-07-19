В Уфе при странных обстоятельствах пропала 29-летняя женщина
В Уфе родные и друзья 29-летней Натальи Ивановой бьют тревогу. Уже вторые сутки от молодой женщины нет никаких новостей с тех пор, как 17 июля Наталья ушла из дома и обратно не вернулась. Родственники взволнованы, ведь раньше уфимка никогда без предупреждения не пропадала надолго, поэтому обратились за помощью в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт».
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
Была одета: в темно-розовую футболку, синие джинсовые шорты, коричневые босоножки.
Если вам что-то известно о местонахождении молодой женщины, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU