«Бессмертный полк 2020» в Башкирии перенесли: стало известно, на какую дату

Прошлогоднее шествие в Уфе собрало десятки тысяч человек Фото: Рустем АХУНОВ

Акции «Бессмертный полк» в 2020 году в Башкирии не будет. Президент России Владимир Путин принял решение перенести шествие по всей стране на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают коллеги из «КП». Лидер страны пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Напомним, в этом году «Бессмертный полк 2020» прошел 9 мая в онлайн-режиме. Жители республики сохраняли истории героев и загружали их фотографии на специальный сайт polk02.ru.

В прошлом году массовое шествие в Уфе собрало десятки тысяч человек. Они прошли по проспекту Октября с портретами близких людей – героев Великой Отечественной войны.