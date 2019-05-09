Как в Уфе проходит празднование 9 мая: торжественный парад и Бессмертный полк

Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает один из самых великих праздников – 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Тысячи уфимцев сегодня вышли на улицы, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь за победу. Корреспонденты «Комсомолки» посетили главные площади города, где проходят празднества, и собственными глазами увидели, как проходит торжественный военный парад и Бессмертный полк.

На параде играл военный оркестрФото: Рустем АХУНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/707674" frameborder="0"></iframe> Парад Победы в Уфе.

Празднование Дня Великой Победы началось с торжественного возложения руководителем региона Радием Хабировым венка к Вечному огню в Парке Победы. Под торжественные звуки гимнов России и Башкирии отдали честь погибшим героям и стройные ряды военнослужащих, а также депутаты, ветераны и простые уфимцы, принесшие цветы к памятнику Александра Матросова и Минигали Губайдуллина.

Первым из тяжелой техники по проспекту Октября проехал легендарный Т-34Фото: Рустем АХУНОВ

В 10.00 начался торжественный военный парад на проспекте Октября. На трибуны Горсовета взошли первые лица Республики, чтобы отдать честь параду, а огромные толпы людей привставали на цыпочки, чтобы не упустить ничего из парада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/707682" frameborder="0"></iframe> Парад Победы в Уфе. Часть 2.

Гости сидели на трибунах у здания горсоветаФото: Рустем АХУНОВ

Следом потянулась военная техника: бронетранспортеры и даже легендарный танк Т-З4, в военные годы внушавший ужас врагу. Все продумано до мелочей: даже военная форма участников в точности повторяла форму тех военных лет.Сначала под торжественные звуки оркестра всех присутствующих поздравил главнокомандующий парадом. Потом стройными рядами начали маршировать различные воинские подразделения: армия, военные, полицейские, ученики кадетских корпусов, пограничники и многие другие.

По улице промаршировали представители разных силовых структурФото: Рустем АХУНОВ

Улицы забиты до отказа людьми, то и дело проносится общий вздох восхищения. Особенно рады параду дети, которые радостно кричат "Ура" марширующим отрядам и проезжающей военной технике.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Среди участников акции было много пожилых людейФото: Рустем АХУНОВ

В 11.00 стартовал Бессмертный полк. Как и предполагалось, в этом году количество участников шествия увеличилось минимум на несколько тысяч (ранее звучали предварительные цифры в 100 тысяч человек).

На шествие приходили целыми семьямиФото: Рустем АХУНОВ

С портретами своих близких людей, положивших жизни во имя великой Победы, уфимцы двинулись от улицы Шафиева по проспекту Октября в сторону Горсовета. Отрадно, что с каждым годом в памятной акции принимает все больше и больше людей, включая молодежь и детей, которые чтут память ветеранов и преемственность поколений.

Каждый хотел рассказать о своем родственнике, совершившем подвигФото: Рустем АХУНОВ

Участники шествия прошлись по проспекту ОктябряФото: Рустем АХУНОВ

Колонна людей растянулась на многие километрыФото: Рустем АХУНОВ