Бывший главврач Белорецкой ЦРБ продолжит карьеру на руководящем посту в Минздраве

20 Июль 2020 2020-07-20T11:45:24+03:00

Теперь Кустов будет работать в Министерстве здравоохранения республики

Изменить размер текста: A A

Бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов продолжил карьеру на руководящем посту в министерстве здравоохранения Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе самого ведомства.

«Евгений Кустов назначен на должность заместителя министра. С завтрашнего дня он приступает к обязанностям», – рассказала корреспонденту «КП-Уфа» пресс-секретарь Софья Алешина.

Кустов будет руководитель отделом ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

О своем уходе с поста главврача Белорецкой ЦРБ медик сообщил в минувшую субботу, 18 июля. Он поблагодарил коллег за доверие и поддержку.

Напомним, Кустов на временной основе занимал должность заместителя главврача РКБ имени Куватова, когда там произошла вспышка коронавируса. Кроме того, в июне врач в бригаде 17 медиков был командирован в Карачаево-Черкесскую республику, чтобы выстроить лечебный процесс в борьбе с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU