Бывший главврач Белорецкой ЦРБ продолжит карьеру на руководящем посту в Минздраве
Бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов продолжил карьеру на руководящем посту в министерстве здравоохранения Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе самого ведомства.
«Евгений Кустов назначен на должность заместителя министра. С завтрашнего дня он приступает к обязанностям», – рассказала корреспонденту «КП-Уфа» пресс-секретарь Софья Алешина.
Кустов будет руководитель отделом ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
О своем уходе с поста главврача Белорецкой ЦРБ медик сообщил в минувшую субботу, 18 июля. Он поблагодарил коллег за доверие и поддержку.
Напомним, Кустов на временной основе занимал должность заместителя главврача РКБ имени Куватова, когда там произошла вспышка коронавируса. Кроме того, в июне врач в бригаде 17 медиков был командирован в Карачаево-Черкесскую республику, чтобы выстроить лечебный процесс в борьбе с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU