«Нам нужны добровольцы!»: родные пропавшей 10-летней девочки из Башкирии просят помощи в поисках

20 Июль 2020 2020-07-20T11:41:27+03:00

Екатерину Столбову до сих пор еще не нашли

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В Нуримановском районе Башкирии продолжаются поиски 10-летней Екатерины Столбовой: волонтеры и полицейские прочесали уже всю территорию возле деревни Усть-Салдыбаш, а водолазы осмотрели реку, где в последний раз видели девочку, но пока нет никаких результатов. Родные Екатерины обратились к неравнодушным жителям Башкирии с просьбой о помощи.

- Пожалуйста, нам очень нужны добровольцы, которые могут помочь с поисками Кати. Свободных рук катастрофически не хватает. Кто может, пожалуйста, приезжайте, ведь мы не теряем надежду увидеть Катю живой, - попросила сестра девочки Арина А.

Напомним, что Катя пропала вчера вечером, когда отправилась на реку искать свою сестру. Девушка слышала всплеск воды и даже попросила прохожего проверить, что происходит, но мужчина заявил, что не умеет плавать и уехал. Катю же больше так никто и не видел.

Приметы: худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета: белая футболка, желтые шорты.

Если вы что-то знаете о местонахождении Екатерины, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU