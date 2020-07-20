2020-07-20T10:44:20+03:00
Происшествия

В Башкирии умерла 21-летняя девушка, которая впала в кому после аварии с грузовиком

Черепно-мозговая травма оказалась слишком серьезной
Яна БАЗЕКИНА
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Девушка скончалась в реанимации, так и не приходя в сознаниеДевушка скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание
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Печальные новости пришли от родных 21-летней жительницы Стерлитамака Юлии К., которая оказалась в реанимации после столкновения с «Газелью». В аварии молодая девушка получила серьезную черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу и прооперировали, но усилия врачей оказались тщетны. Сегодня, 20 июля, Юлия скончалась, так и не приходя в сознание.

- Сегодня наша Юля умерла, - грустно вздыхает ее родная тетя Зарина С.

Напомним, что несчастный случай произошел 14 июля в Стерлитамаке. Юлия переходила дорогу в районе остановки «Ашкадар», когда ее сбила «Газель». Девушку подбросило на метр в воздух, после чего она ударилась головой об асфальт. Удивительно, но водитель отрицает свою вину, заявив, что девушка сама бросилась под колеса. Родные Юлии уточнили, что хоть и девушка пережила недавно потерю родителей, никогда об уходе из жизни не помышляла, а мечтала поставить на ноги своих младших брата и сестру. Именно поэтому родственники ищут свидетелей аварии, чтобы восстановить всю картину происшествия.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей Юлии К.

ИСТОЧНИК KP.RU

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