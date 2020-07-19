«Из ушей хлынула кровь»: в Башкирии 21-летняя девушка впала в кому после жуткого ДТП

Родственники 21-летней жительницы Стерлитамака Юлии К. просят откликнуться очевидцев аварии, произошедшей 14 июля в районе остановки «Ашкадар». Девушку сбила «Газель», и сейчас она находится в коме в реанимации. Вот только водитель, сбивший Юлию, утверждает, что она сама бросилась под колеса, а он ни в чем не виноват. Близкие Юлии боятся, что мужчина может избежать ответственности.

«ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВПАЛА В КОМУ»

- Все случилось около пяти часов вечера. Последний раз в соцсетях она была в 16.46, а потом мы уже не могли до нее дозвониться, телефон был уже выключен, - рассказывает родная тетя девушки Зарина С. – Юля работает официанткой в кафе, и в тот день ее вызвали на работу, чтобы выдать зарплату. До работы оставалось дойти совсем немного, и тут эта авария…

Как рассказала Зарине единственная очевидица аварии, Юля переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ей оставалось пройти буквально пару метров, как на приличной скорости ее сбил грузовик. Все машины стояли и ждали, пока девушка перейдет дорогу, но «Газель» даже не притормозила.

- Она подлетела, как кукла, наверное, на метр ногами вверх, а при приземлении весь удар пришелся на голову. Раздался жуткий треск, а из ушей у нее мгновенно хлынула кровь. Самое ужасное, что водитель остановился, но не чтобы помочь Юле – он подбежал к ней и начал кричать на всю улицу матом, мол, куда ты прешь. Но Юля лежала уже без сознания, - вздыхает родственница девушки.

Очевидцы вызвали скорую, и девушку увезли в больницу и прооперировали, после чего она впала в кому. Сейчас Юля находится в реанимации: ее состояние сильно ухудшилось, и девушка буквально находится между жизнью и смертью.

«МЕЧТАЛА ПЕРЕЕХАТЬ В УФУ»

Чтобы прояснить ситуацию, Зарина обратилась в МВД, но там ей, ссылаясь на то, что она не является близкой родственницей, отказали раскрывать личность водителя.

- Я не знаю, как его зовут, сколько ему лет, даже госномера машины не сообщают. Единственное, рассказали, что у водителя якобы внушительный стаж за рулем, ездит он всегда аккуратно и без нарушений. Сам водитель утверждает, что Юля неожиданно выбежала на дорогу, но он сумел повернуть и лишь слегка задел ее зеркалом. А такие травмы, что она неудачно упала. Но это неправда, поэтому я и ищу очевидцев, которые расскажут, как все на самом деле было, - признается Зарина С.

Самое возмутительное, по словам женщины, то, что сейчас в полиции намекают – Юля могла броситься под колеса добровольно. Девушка недавно потеряла родителей и тяжело переживала утрату.

- Два года назад у Юли умер отец, а в декабре и мама. Она только начала в себя приходить – стала улыбаться, строить планы на будущее. Недавно проводила братишку в армию, есть еще и младшая сестра. Юля часто говорила о том, что мечтает переехать в Уфу, ведь там больше возможностей, и поднять на ноги своих близких. То есть у нее не было ни депрессии, ни мыслей о суициде! – уверена Зарина.

Сейчас Зарина и близкие Юлии разыскивают очевидцев – возможно, у кого-то сохранились записи с видеорегистраторов, которые помогут восстановить картину ДТП. Если вы стали свидетелем этой аварии или что-то знаете о случившемся, просьба сообщить родственникам девушки по номеру 8(937)301-25-01.