2020-07-18T19:39:22+03:00
Общество

На берегу реки в Башкирии пропал шестилетний ребенок

Волонтеры отправились на поиски мальчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Отклик"фото: "Отклик"
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Сегодня, 18 июля, в башкирском городе Стерлитамаке на берегу реки Ашкадар пропал шестилетний Александр М. Об этом рассказали представители поисковой организации «Отклик». Волонтеры отправились на место исчезновения ребенка. Находился ли он в сопровождении взрослых на пляже, пока неизвестно.

Приметы: рост – 115 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, карие глаза. Александр был в одних плавках, с собой он носил плавательные очки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем или готов помочь в его поисках, просят обратиться по телефону 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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