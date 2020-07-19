«Встречайте муженька»: башкирская певица Гульназ Асаева поделилась первым свадебным видео

19 Июль 2020 2020-07-19T14:37:21+03:00

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Знаменитая башкирская певица Гульназ Асаева, шокировавшая накануне фанатов известием о своем никахе, поделилась в соцсетях первым свадебным видео. В коротком ролике молодожены едут в обнимку в машине, а на фоне играет песня про свадьбу.

«Встречайте муженька» - коротко и емко подписала видео в Инстаграме певица.

Напомним, что торжество прошло накануне в уфимской мечети Ляля-Тюльпан. Гульназ Асаева и ее избранник Вильдан Шамсутдинов (башкирский исполнитель, более известный под псевдонимом Вилли – Ред.) опубликовали трогательные фотографии в традиционных костюмах для никаха на фоне мечети. Фанаты порадовались за парочку и пожелали им крепкой семейной жизни и благополучия.

Первое видео после свадьбы Гульназ Асаевой // 19.7.

ИСТОЧНИК KP.RU