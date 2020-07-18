2020-07-18T18:39:15+03:00
Общество

В память о жестоко убитом 100-летнем ветеране ВОВ в Уфе появилось граффити

Рисунок появился в Кировском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
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В Уфе появилось граффити в память об Иване Несмеянове – ветеране Великой отечественной войны, который был жестоко убит неизвестными в собственном доме.

Рисунок под авторством художника-оформителя Андрея Миляхова появился на трансформаторной подстанции по адресу Батырская, 8/1. Об этом рассказали в столичной администрации. Директор местного ЖЭУ Рустем Закиров пообещал украсить территорию рядом с граффити цветами.

Напомним, 9 июля текущего года 100-летний ветеран Иван Несмеянов был найден мертвым у себя дома в селе Леуза Кигинского района. На теле пожилого мужчины были следы насильственной смерти. По предварительной версии, неизвестные расправились с ним во время ограбления. Найти преступников до сих пор не удалось, несмотря на то, что ситуацию под свой контроль взяло руководство региональных МВД, Следкома и прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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