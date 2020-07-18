«Помолитесь за моего единственного сына»: в Башкирии простятся с 20-летним парнем, разбившемся на мотоцикле

18 Июль 2020 2020-07-18T17:39:42+03:00

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В башкирском городе Стерлитамаке простятся с парнем, который минувшей ночью разбился на мотоцикле. После ДТП молодого человека доставили в медучреждение, однако врачи оказались бессильны – он скончался на больничной койке.

Как стало известно «КП-Уфа», погибшим оказался 20-летний Тимур Х. О похоронах, которые состоятся завтра, 19 июля, сообщила его мама.

«В моей семье случилось горе. Помолитесь за моего единственного сына Тимура, чтоб его дорога на Небеса была лёгкой. Чтобы ему было там хорошо и радостно...», – написала женщина на своей странице «ВКонтакте»

В комментариях ей приносят соболезнования родные и близкие. Они запомнили Тимура добрым и отзывчивым парнем.

Несчастный случай произошел около часа ночи. Парень двигался по улице Артема и в какой-то момент не справился с управлением и заехал на бордюр. Отскочив от ограждения, мотоцикл врезался в три припаркованные машины. В результате нескольких столкновений Тимур получил тяжелые травмы головы, которые впоследствии оказались смертельными. По данным дорожной полиции, парень не имел водительских прав.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье и близким Тимура.

ИСТОЧНИК KP.RU