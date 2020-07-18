В историческом центре Уфы до середины августа перекрыли улицу

18 Июль 2020 2020-07-18T15:17:10+03:00

На ней будут чинить тепловую магистраль

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В Уфе из-за капитального ремонта тепловой магистрали до середины августа введено частичное ограничение на проезд транспорта в районе улицы Крупской Крупской. Об этом сообщает городская администрация.

Перекрытие участков проезжей части по всей ширине вводится в четыре этапа.

1: с 21:00 17 июля до 9:00 20 июля

– улица Коммунистическая (между домом №63 по улице Коммунистической и домом №4 по Крупской);

– улица Крупской (от перекрестка с Коммунистической до дома №4).

2: с 21:00 17 июля по 9:00 28 июля

– улица Крупской (между домами №4 и №6).

3: с 21:00 24 июля по 09:00 27 июля

– улица Чернышевского (на перекрестке с Крупской);

– улица Крупской (от перекрестка с Чернышевского до жилого дома №100).

4: с 21:00 27 июля по 9:00 14 августа

– улица Крупской (от дома №100 по улице Чернышевского до дома №6 по Крупской).

Уфимские инженерные сети приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, 17 июля стало известно, что в башкирской столице на длительное время закроют определенные участки нескольких улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU