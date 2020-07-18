В историческом центре Уфы до середины августа перекрыли улицу
В Уфе из-за капитального ремонта тепловой магистрали до середины августа введено частичное ограничение на проезд транспорта в районе улицы Крупской Крупской. Об этом сообщает городская администрация.
Перекрытие участков проезжей части по всей ширине вводится в четыре этапа.
1: с 21:00 17 июля до 9:00 20 июля
– улица Коммунистическая (между домом №63 по улице Коммунистической и домом №4 по Крупской);
– улица Крупской (от перекрестка с Коммунистической до дома №4).
2: с 21:00 17 июля по 9:00 28 июля
– улица Крупской (между домами №4 и №6).
3: с 21:00 24 июля по 09:00 27 июля
– улица Чернышевского (на перекрестке с Крупской);
– улица Крупской (от перекрестка с Чернышевского до жилого дома №100).
4: с 21:00 27 июля по 9:00 14 августа
– улица Крупской (от дома №100 по улице Чернышевского до дома №6 по Крупской).
Уфимские инженерные сети приносят извинения за временные неудобства.
Напомним, 17 июля стало известно, что в башкирской столице на длительное время закроют определенные участки нескольких улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU