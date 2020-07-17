В Уфе на длительное время закроют определенные участки улиц

17 Июль 2020 2020-07-17T17:33:53+03:00

В мэрии сообщили, что из-за замены дорожного полотна ожидается временное перекрытие движения автотранспорта на некоторых участках.

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В столице Башкирии полным ходом идет ремонт дорог. В мэрии сообщили, что из-за замены дорожного полотна ожидается временное перекрытие движения автотранспорта на некоторых участках.

С 14 июля по 12 октября 2020 года по ул. 50-летия СССР на участке от ул. Р.Зорге до проспекта Октября и от ул. Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева движение будет ограничиваться:

- на четверть проезжей части в том момент, когда будут проводиться работы по фрезерованию;

- на половину проезжей части, когда на улице уже будут укладывать асфальт.

С 16 июля по 30 сентября 2020 года полностью перекрыт для движения будет участок по Коммунистической на участке от ул. К.Маркса до ул. Цюрупы.

С 15 июля 2020 года по 1 октября 2021 частично будет перекрываться автодорога Черкассы – Чуварез – Покровка в Уфимском районе РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU