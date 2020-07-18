Какой будет погода в Башкирии в последний день самой жаркой недели в году

18 Июль 2020 2020-07-18T16:08:02+03:00

В Башкирии на этой неделе было особенно жарко

В республику возвращается лето, к которому привыкли жители

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Синоптики Башгидромета представили прогноз погоды в республике на последний день самой жаркой недели в этом году. По данным специалистов, температура воздуха, наконец, пойдет на понижение.

Завтра, 19 июля, по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни. Без осадков обойдется в юго-восточных районах. Ветер будет западный, умеренный, местами возможно шквалистое усиление – до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 28-33°. Сильная жара сохранится по юго-востоку – там столбики термометров могут показать 37°.

Аномально жаркая погода на этой неделе стала серьезной проблемной для Башкирии: в ряде районов вспыхнули природные пожары. Из-за возгорания заповедника в Бурзянском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Ситуацию прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU