2020-07-18T12:21:34+03:00
Происшествия

Из-за многочисленных пожаров власти Башкирии обратились к жителям с официальным заявлением

Минлесхоз призывает граждан воздержаться от туристических поездок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Нелокализованными остаются четыре пожараНелокализованными остаются четыре пожара
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В Башкирии из-за аномально жаркой погоды увеличилось число природных пожаров. В связи с этим Минлесхоз республики обратился к жителям с призывом воздержаться от туристических поездок в лесные массивы вблизи действующих очагов. Соответствующее обращение появилось на сайте министерства.

По данным ведомства, 18 июля в Иглинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Федоровском районах прогнозируются пожары пятого класса опасности.

«Из-за отсутствии осадков с апреля по июль месяцы в горно-лесной зоне и в районах Зауралья республики образовалась почвенная засуха и суховеи. Кроме того, со второй декады июля месяца в районах Зауралья активизировались грозовые разряды, что привело к резкому увеличению количества лесных пожаров», – отметили в министерстве.

Только за четыре дня – с 13 по 17 июля – было зарегистрировано 48 лесных пожаров общей площадью 636 гектаров. 35 возгораний (41% от общего числа) возникли из-за гроз. За прошедшие сутки, 17 июля, экстренные службы и волонтеры ликвидировали 11 пожаров на площади в 138 гектаров. Нелокализованными остаются четыре пожара на 118,5 гектарах.

Напомним, один из самых крупных природных пожаров сейчас действует в Бурзянском районе. Там горит заповедник. Власти муниципалитета приняли решение ввести режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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