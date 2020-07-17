2020-07-17T16:53:05+03:00
Происшествия

Следователи проверят обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Уфой

Ребенок остался без присмотра и утонул
Эльвина АПАРИНА
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Мальчика начали искать спустя почти часМальчика начали искать спустя почти час
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Трагедией завершились поиски пятилетнего мальчика под Уфой. Тело ребенка было обнаружено сегодня 17 июля.

Как ранее сообщала «КП - Уфа», мальчик находился на необорудованном пляже вместе с родителями и сверстниками, а затем пропал из виду, оставив обувь на берегу. Взрослые спохватились только спустя 30-40 минут после пропажи ребенка. Двое суток его искали волонтеры и правоохранители.

Как сообщили в следкоме, по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Также следователи убедительно просят не оставлять детей без присмотра на водных объектах.

С начала июля 2020 года утонуло 74 человека, из них 10 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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