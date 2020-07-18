2020-07-18T12:59:08+03:00
Происшествия

«Огонь подобрался очень близко»: глава Башкирии отреагировал на вспышку природных пожаров

Хабиров заявил, что власти делают «все, что возможно»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на информацию о вспышке природных пожаров на территории республики. Напомним, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Федоровском районах. Особенно напряженная ситуация с огнем – в Белорецком и Бурзянском районах. В последнем действует режим чрезвычайной ситуации из-за крупного возгорания в заповеднике.

«Аномально жаркая погода и неосторожное обращение с огнем - лесные пожары все же вспыхнули, – написал Хабиров на своих страницах в соцсетях. – Угрозы населённым пунктам нет, хотя в некоторых случаях огонь подобрался близко к окраинам сел и деревень. Мы боремся, в тушении задействована специальная техника, откликнулись волонтёры».

Он добавил, что власти и службы делают «все, что возможно», и попросил граждан воздержаться от поездок в лес.

«Слова "Берегите природу" сегодня как никогда актуальны. А я еще добавлю: "Берегите себя"», – отметил руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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