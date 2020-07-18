Жители деревни в Башкирии вышли своими силами тушить пожар на горе

18 Июль 2020 2020-07-18T11:34:56+03:00

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Жители деревни Мало-Муйнаково Учалинского района Башкирии в течение двух дней тушили пожар на местной горе. Инцидент произошел на днях, сообщает районная газета.

Сельчане – как один – вышли из своих домов и смогли подавить огонь своими силами до приезда пожарных. В борьбе с пламенем им помогали соседи из Абзаково.

фото: Учалинская газета

Практически идентичная ситуация повторилась и на следующий день. Тлеющая искра вызвала новый пожар, и огонь начал подбираться к жилым домам. Здесь на помощь уже вовремя подоспела аварийная служба. Спасатели на двух машинах оперативно справились с пламенем.

фото: Учалинская газета

Напомним, из-за аномальной жары в Башкирии участились природные пожары. В Бурзянском районе прямо сейчас горит природный заповедник. Местным властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU