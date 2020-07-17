2020-07-17T14:49:50+03:00
Происшествия

В одном из районов Башкирии введен режим ЧС из-за лесного пожара: горит площадь в 133 гектара

В тушении участвует местное население
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Газиз Манаповфото: vk.com / Газиз Манапов
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В Бурзяинском районе веден режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара в «Башкирском государственном природном заповеднике». Огонь распространился на площади в 133 гектара. Об этом сообщили в МЧС республики.

«Угрозы ближайшему населенному пункту деревни Кулганино нет. Распространение дымового шлейфа в сторону населенного пункта не прогнозируется», – передали в аварийном ведомстве. На защите населенного пункта дежурят силы и средства от МЧС».

На пути распространения пожара есть естественные преграды: река Узян, а также две дороги – грунтовая и асфальтированная.

В тушении пожара участвуют сотрудники заповедника (63 человека и 26 единиц техники), Минлесхоза (86 человек и 62 единицы техники), пожарные команды Кулганинского и Абдульмабетовского сельсоветов, а также само население района.

Решение о введении режима «Чрезвычайной ситуации» было принято на экстренном заседании администрации Бурзянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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