В одном из районов Башкирии введен режим ЧС из-за лесного пожара: горит площадь в 133 гектара
В Бурзяинском районе веден режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара в «Башкирском государственном природном заповеднике». Огонь распространился на площади в 133 гектара. Об этом сообщили в МЧС республики.
«Угрозы ближайшему населенному пункту деревни Кулганино нет. Распространение дымового шлейфа в сторону населенного пункта не прогнозируется», – передали в аварийном ведомстве. На защите населенного пункта дежурят силы и средства от МЧС».
На пути распространения пожара есть естественные преграды: река Узян, а также две дороги – грунтовая и асфальтированная.
В тушении пожара участвуют сотрудники заповедника (63 человека и 26 единиц техники), Минлесхоза (86 человек и 62 единицы техники), пожарные команды Кулганинского и Абдульмабетовского сельсоветов, а также само население района.
Решение о введении режима «Чрезвычайной ситуации» было принято на экстренном заседании администрации Бурзянского района.
ИСТОЧНИК KP.RU