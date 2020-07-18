Чиновников башкирского природного парка переселили в вагончик, чтобы они были «вместе с народом»

18 Июль 2020 2020-07-18T08:49:56+03:00

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В башкирской дирекции по особо охраняемым природным территориям назрел скандал. Руководство ведомства приказало начальнику парка Кандры-Куль Талгату Шарифуллину и его сотрудникам переселиться из комфортного двухэтажного офиса в ветхие ангары-вагончики – ближе к отдыхающим.

Такое решение вызвало недовольство персонала популярного у населения места отдыха. По словам Шарифуллина, производственное здание, из которого выселяют его команду, могут продать.

«Наша производственная база должна была переселиться до 10 июля в этот вагончик. Невозможно организовать работу при таких условиях. […] Я считаю, это бредовая идея», – пожаловался региональной партии «Зеленые» Шарифуллин. – Мы обращаемся к депутатам и руководству республики отменить указ о переселении, так как он противоестественный».

А так - офис, где они привыкли работать / Региональное отделение ПП РЭП "Зеленые"

Свое видение ситуации объяснил руководитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Разиль Миргалеев – именно по его приказу и было принято решение о переселении сотрудников природного парка. Он утверждает, что мера временная - чиновники будут работать там в летний сезон.

«Люди находятся в природном парке, а база – в конце деревни. А там что, сидеть в кабинетах, греться, что ли, им? Там есть будка, есть спасатели, там можно базироваться. В этот период они зарабатывают деньги, потом эти деньги на ремонтные [работы], обустройство идут. […] На время летнего сезона они переходят туда, чтобы быть вместе с народом, который приезжает отдыхать, кассиров контролировать нужно», – заявил Миргалеев.

Теперь ситуацию, по всей видимости, придется разрешать Министерству природы Башкирии.

Напомним, этим летом в Кандры-Куле с организацией отдыха есть серьезные проблемы. Туристы жалуются на массовые свалки и огромные пробки.

Чиновников природного парка в Башкирии переселили из комфортного офиса в вагончик // 18.07.

ИСТОЧНИК KP.RU