2020-07-16T16:22:26+03:00
Происшествия

Дело скандальной воспитательницы, унижавшей детей в уфимском приюте, передано в суд

Девушка натравливала друг на друга детей и выражалась нецензурщиной
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото скандальной воспитательницыфото скандальной воспитательницы
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Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении скандальной экс-воспитательницы социального приюта для детей и подростков. 22-летняя Адиля Н. проходит по уголовному делу за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестокостью.

По версии следствия, в мае 2020 года девушка, работая воспитателем младшей группы, потребовала от одного из детей ударить трехлетнего ребенка. Кроме того, она заклеивала 9-летней девочке рот скотчем, била ее линейкой и выражалась нецензурной бранью. Все происходящее Адиля снимала на телефон, а затем выложила запись в свой инстаграм.

Несмотря на наличие видео, девушка не признает вину в совершенном преступлении. К слову, за опубликованную запись горе-педагога тоже привлекли к ответственности, но уже административной – за «разглашение информации с ограниченным доступом». Что касается уголовного дела, то оно будет направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Уфы.

В ходе разбирательство досталось не только главной фигурантке, но и директору приюта – ему пришлось уволиться по собственному желанию. Еще пятерых сотрудников приюта привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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