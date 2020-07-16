2020-07-16T14:35:49+03:00
Происшествия

Стало известно, как уфимцу посреди дня удалось выкрасть банкомат из магазина, появилось видео

Мужчина вывез аппарат с 2,6 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеозаписи с камеры наблюденияскриншот видеозаписи с камеры наблюдения
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Стали известны подробности дерзкой кражи банкомата с 2,6 млн рублей в Уфе. Как ранее сообщала «КП-Уфа», средь бела дня преспокойно погрузил тяжеленный аппарат на манипулятор и скрылся. При этом его никто даже не пытался остановить. Как именно было совершено преступление, рассказали в МВД Башкирии. Правоохранители записью с камеры наблюдения, которая зафиксировала кражу.

«После просмотра камер наблюдения можно предположить, что злоумышленник под видом рабочего зашёл в магазин. Мужчина старательно делал вид, что ремонтирует автомат, затем погрузил его на приготовленную грузовую тележку и спокойно вышел из торговой точки», – передали в пресс-службе МВД.

По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника, к слову, найти пока не удалось.

Уфимец вынес банкомат из оживленного магазина // 16.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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