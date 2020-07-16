2020-07-15T19:52:23+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают мужчину, который средь бела дня похитил банкомат с 2,6 млн рублей

Воришка погрузил банкомат на манипулятор и преспокойно скрылся
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Накануне в полицию обратился представитель службы безопасности одного из банков, который рассказал, что из продуктового магазина был украден банкомат, принадлежащий финансовой организации. Удивительно, но дерзкая кража была совершена не ночью, а около 15.22 – мужчина преспокойно погрузил банкомат с более чем 2,6 млн рублей внутри на свой манипулятор и скрылся в неизвестном направлении, и никто даже не попытался его остановить.

- С места преступления было изъято 13 следов рук, видеозапись, два фрагмента дверного замка и фрагмент кирпича, возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», - рассказал собственный источник «КП-Уфа». – Злоумышленника разыскивают по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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