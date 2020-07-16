2020-07-16T12:26:24+03:00
Общество

На старом Бельском мосту в Уфе возобновлено движение: дорожники управились за два часа вместо семи

Изначально планировалось, что проехать по нему нельзя будет до самого вечера
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: сайт администрации Уфыфото: сайт администрации Уфы
Изменить размер текста:

Движение на старом Бельском мосту в Уфе возобновлено. Дорожники успели выполнить свою работу на пять часов раньше запланированного. Об этом рассказали в уфимской администрации.

Напомним, накануне городские власти огорошили уфимцев новостью о том, что 16 июля мост будет закрыт в период с 11:00 до 18:00. Причина – демонтаж габаритных ворот в рамках работы по переустройству коммуникаций. Уже утром введенное ограничение стало причиной огромной пробки на выезде из Уфы, и работы на мосту пришлось провести в экспресс-режиме.

«Дорожники приложили все усилия для того, чтобы сократить неудобства до минимума и запустили движение уже в районе обеда», – передает мэрия.

скриншот с камер maps.ufanet.ru

скриншот с камер maps.ufanet.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна личность 26-летнего уфимца, который разбился в центре на спортивном мотоцикле
На старом Бельском мосту в Уфе возобновлено движение: дорожники управились за два часа вместо семи
В Челябинске вынесли приговор водителю мусоровоза, по вине которого погибла 17-летняя девушка из Башкирии
За сутки в Башкирии подтвердилось 57 случаев коронавируса
Минприроды Башкирии сообщило о самых опасных геологических процессах в республике
УГНТУ проведёт в Башкирии масштабную акселерационную программу для IT-проектов
По трем предметам ЕГЭ в Башкирии 100 баллов получили 20 выпускников
Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»
В сети появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом в центре Уфы
В Уфе снесут квартал с частными домами, чтобы расширить и благоустроить парк
Башгидромет: аномальная жара будет чередоваться с градом и дождями
В Башкирии вертолет гонял стадо коров: есть версия, что пилотом был известный бизнесмен и отец мэра Нефтекамска
В Уфе после столкновения с легковушкой погиб 26-летний мотоциклист