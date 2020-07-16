На старом Бельском мосту в Уфе возобновлено движение: дорожники управились за два часа вместо семи

16 Июль 2020 2020-07-16T12:26:24+03:00

Изначально планировалось, что проехать по нему нельзя будет до самого вечера

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Движение на старом Бельском мосту в Уфе возобновлено. Дорожники успели выполнить свою работу на пять часов раньше запланированного. Об этом рассказали в уфимской администрации.

Напомним, накануне городские власти огорошили уфимцев новостью о том, что 16 июля мост будет закрыт в период с 11:00 до 18:00. Причина – демонтаж габаритных ворот в рамках работы по переустройству коммуникаций. Уже утром введенное ограничение стало причиной огромной пробки на выезде из Уфы, и работы на мосту пришлось провести в экспресс-режиме.

«Дорожники приложили все усилия для того, чтобы сократить неудобства до минимума и запустили движение уже в районе обеда», – передает мэрия.

скриншот с камер maps.ufanet.ru

ИСТОЧНИК KP.RU