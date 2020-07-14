2020-07-14T20:35:51+03:00
Общество

В Уфе на семь часов закроют проезд по старому Бельскому мосту

Там будут демонтировать габаритные ворота
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-службе мэриифото: пресс-службе мэрии
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16 июля 2020 года в Уфе закроют проезд автотранспорта по старому Бельскому мосту (в створе улицы Воровского). Ограничение будет действовать с 11.00 до 18.00. Об этом сообщили в городской администрации.

Проезжая часть будет закрыта в связи с проведением работ по демонтажу габаритных ворот.

В мэрии напомнили, что возведение нового моста через реку Белую началось в июне 2019 года. Строительство планируется завершить к концу 2021 года. Конструкция позволит разгрузить южный проезд – сейчас действующие мосты в «часы пик» перегружены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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