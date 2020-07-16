В Челябинске вынесли приговор водителю мусоровоза, по вине которого погибла 17-летняя девушка из Башкирии

16 Июль 2020 2020-07-16T11:54:06+03:00

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Челябинский суд вынес приговор водителю мусоровоза, по вине которого погибла 17-летняя девушка из Башкирии. Мужчину приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении, а также лишили на три года водительских прав. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру сообщают коллеги из «КП-Челябинск».

Напомним, трагедия случилась еще в августе прошлого года. На улице Блюхера в Челябинске мусоровоз протаранил автобус «Пежо». Пассажирская машина от удара повалилась на бок и пронеслась в таком положении еще несколько метров. В салоне находилось 14 человек. Среди них была жительница села Макан Хайбуллинского района Башкирии Жанна А. – она единственная, кто погиб в том страшном ДТП. Девушка только окончила школу, и на следующий день ей должно было исполниться 18 лет.

После столкновения автобус повалился на бок

Водитель мусоровоза, как было установлено позже, во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

По решению суда матери погибшей девушки была выплачена компенсация.

ИСТОЧНИК KP.RU