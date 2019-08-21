2019-08-21T16:34:03+03:00
Происшествия

17-летняя девушка из Башкирии поступила в вуз и погибла за день до своего совершеннолетия

Жанна А. ехала в автобусе в Нижневартовск [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 20 августа, в Челябинске на улице Блюхера в районе Лесного кладбища произошла страшная авария. В автобус «Пежо», который ехал по маршруту Уфа-Нижевартовск, врезался мусоровоз. Позже стало известно, что грузовиком управлял мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека.

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Удар был такой силы, что автобус перевернулся, в таком положении его поволокло еще несколько метров, пассажиров зажало. В салоне тогда находилось 14 человек. Почти каждый получил серьезные травмы.

К сожалению, в ДТП погибла молодая девушка из села Макан Хайбуллинского района Башкирии. Жанна А. от полученных повреждений скончалась в местной больнице. Девушка в этом году окончила школу, а сегодня, 21 августа, ей должно было исполниться 18 лет.

Как рассказали в школе села, где училась Жанна, девушка поступила в Башкирский кооперативный институт. ЕГЭ по трем предметам Жанна сдала на хорошие баллы: за математику получила 62, за русский 72, за общество 49 баллов.

Девушку похоронят в родном селе.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования близким и родным погибшей.

Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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