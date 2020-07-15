В Башкирии впервые за июль резко выросло число зараженных коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T11:34:48+03:00

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В Башкирии впервые за июль 2020 года резко выросло число носителей коронавируса. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, суточный прирост в республике составил 63 зараженных. На протяжении второй половины июня этот показатель не превышал отметки в 60 инфицированных, а в текущем месяце до сегодняшнего дня не было больше 50.

С начала пандемии коронавирус был подтвержден у 6077 жителей Башкирии. По выздоровлению за последние 24 часа с учета сняли 79 человек (за все время – 4249).

Напомним, 14 июля стало известно о 20-й жертве ковида. От нового вируса скончался 49-летний уфимец. Его состояние было осложнено сопутствующим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU