2020-07-14T13:50:20+03:00
Общество

В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

Жертвами ковида в регионе стали уже 20 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибшим оказался 49-летний уфимецПогибшим оказался 49-летний уфимец
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В Башкирии от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Об этом 14 июля на тематическом брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

«Зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Общее количество случаев составляет 20 человек», – сказала специалист.

Как уточнили в министерстве, новой жертвой ковида стал 49-летний мужчина из башкирской столицы – Уфы.

По состоянию на 13:00 14 июля в регионе подтверждено 6014 случаев коронавируса (+47 за сутки). В больницах лежат 310 носителей инфекции: 25 из них в тяжелом состоянии и шесть – на аппарате ИВЛ. Дома с легкой формой заболевания лечатся 1514 жителей.

Всего по выздоровлению выписано 4170 человек (+171 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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