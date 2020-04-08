В Уфе построят центр спортивной борьбы за 2,78 млрд рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T06:16:36+03:00

Оборудование для него обойдется еще в 800 млн

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В Уфе ищут подрядчика для строительства международного центра спортивной борьбы. Под него отвели участок в микрорайоне Глумилино, между улицами Комсомольская, Мусы Гареева, архитектора Рехмукова и Рудольфа Нуреева. В центре к услугам посетителей будет универсальный спортивно-концертный зал, 19 борцовских ковров, детско-юношеская спортивная школа, гостиница и прочее.

- Здесь будет не только греко-римская и вольная борьба, но и самбо, дзюдо, национальная борьба куреш. Места всем хватит, - заверял ранее глава Башкирии Радий Хабиров.

Сдать объект планируется в ноябре 2022 года. Как сообщает РБК-Уфа, стоимость строительных работ власти оценили в 2,78 млрд рублей, еще около 800 млн уйдет на приобретение оборудования. Работы оплатит республиканский бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU