Стало известно о сопутствующем заболевании у 20-й жертвы коронавируса в Башкирии

14 Июль 2020 2020-07-14T14:46:06+03:00

У новой жертвы коронавируса было морбидное ожирение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Стало известно, каким сопутствующим заболеванием страдал 20-й житель Башкирии, умерший от коронавирусной инфекции. Напомним, очередной жертвой COVID-19 стал 49-летний уфимец.

«Сопутствующим заболеванием был морбидное ожирение», – сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Софья Алешина.

Морбидным (или болезненным) называют ожирение, при котором фактическая масса тела превышает идеальную на 45 килограмм и более. Этот недуг отягощает имеющиеся заболевания и затрудняет работу всех внутренних органов больного.

Напомним, о смерти 20-го носителя коронавируса из Башкирии стало известно сегодня, 14 июля, во время брифинга Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU