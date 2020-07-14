Стало известно о сопутствующем заболевании у 20-й жертвы коронавируса в Башкирии
Стало известно, каким сопутствующим заболеванием страдал 20-й житель Башкирии, умерший от коронавирусной инфекции. Напомним, очередной жертвой COVID-19 стал 49-летний уфимец.
«Сопутствующим заболеванием был морбидное ожирение», – сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Софья Алешина.
Морбидным (или болезненным) называют ожирение, при котором фактическая масса тела превышает идеальную на 45 килограмм и более. Этот недуг отягощает имеющиеся заболевания и затрудняет работу всех внутренних органов больного.
Напомним, о смерти 20-го носителя коронавируса из Башкирии стало известно сегодня, 14 июля, во время брифинга Минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU
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