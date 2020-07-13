Двух человек госпитализировали после встречного ДТП на трассе в Башкирии

13 Июль 2020 2020-07-13T14:37:51+03:00

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На трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.

Дорожный инцидент случился накануне днем, 12 июля, на 72 км автодороги Уфа-Оренбург. Столкнулись встречные «Нива», под управлением 52-летнего местного жителя, и Ford Focus, за рулем которого сидел 30-летний мужчина из Оренбургской области. От сильного удара отечественный внедорожник лишился двух колос на левой стороне. Обоим водителя потребовалась госпитализация. Их доставили в ближайшую больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано семь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.

Глава Госкомтранса республики на оперативном совещании в правительстве заявил, что около 70% ДТП в регионе произошло по вине пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU