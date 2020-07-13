«Практически 70% аварий» за последнее время произошли по вине пьяных водителей – Гостранс Башкирии

13 Июль 2020 2020-07-13T10:34:08+03:00

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В Башкирии «за последнее время практически 70% аварий» произошли из-за пьяных водителей. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель местного Госкомтранса Алан Марзаев. По словам чиновника, с 22 июня текущего года сотрудники ГИБДД выявили 778 водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.

За прошедшую неделю – с 6 по 13 июля – произошло 87 ДТП, в которых пострадали 107 и погибли 15 человек. С начала года зафиксировано 1703 аварий, что на 202 (или на 11,9%) меньше, чем в прошлом году. Пострадало 2130 человек – на 285 (или на 13,4%) меньше в сравнении с прошлым года. Погибло 189 человек, что на 8 (4,5%) меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами ДТП в первом полугодии 2020 года является превышение скорости, выезд на встречную полосу, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU