Тело 28-летнего мужчины достали из воды в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии произошла очередная трагедия на воде. На озере Уртатау утонул 28-летний мужчина. Его тело достали из воды водолазы госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной версии, мужчина собирался освежиться в озере после выпитого спиртного. Он ушел, но домой не вернулся.
Напомним, что днем ранее во время отдыха на пляже в Краснокамском районе погиб семилетний мальчик из Нефтекамска. Ребенок утонул во время купания. Из-за жары несчастные случаи на водоемах участились, поэтому жителей Башкирии просят не забывать о правилах безопасности на пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU