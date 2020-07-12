Тело 28-летнего мужчины достали из воды в Башкирии

12 Июль 2020 2020-07-12T17:30:26+03:00

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В Альшеевском районе Башкирии произошла очередная трагедия на воде. На озере Уртатау утонул 28-летний мужчина. Его тело достали из воды водолазы госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной версии, мужчина собирался освежиться в озере после выпитого спиртного. Он ушел, но домой не вернулся.

Напомним, что днем ранее во время отдыха на пляже в Краснокамском районе погиб семилетний мальчик из Нефтекамска. Ребенок утонул во время купания. Из-за жары несчастные случаи на водоемах участились, поэтому жителей Башкирии просят не забывать о правилах безопасности на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU