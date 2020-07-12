2020-07-12T09:41:10+03:00
Происшествия

Семилетний мальчик захлебнулся на реке в Башкирии

Трагедия произошла возле Староянзигитово
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госкомитет Башкирии по ЧСФото: Госкомитет Башкирии по ЧС
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Отдых на реке Белая в Краснокамском районе Башкирии обернулся трагедией. Как рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, знойный день субботы, 11 июля, семья из Нефтекамска решила провести на пляже возле села Староянзигитово. Наслаждаясь отдыхом, взрослые не заметили, как их семилетний сын пропал из виду. Они бросились всюду искать ребенка, но тщетно.

В МЧС по Башкирии рассказали, что на место выехали спасатели из Дюртюлей, сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Во время одного из погружений водолаз нашел тело мальчика и доставил его к берегу.

В ведомстве напоминают, что во время пляжного отдыха взрослым следует внимательно следить за детьми. Отметим, что только в Уфе за сутки едва не утонули семеро несовершеннолетних. Им всем помогли выбраться из воды спасатели УГЗ города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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