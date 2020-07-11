На обочине в Башкирии нашли машину с телами трех парней

11 Июль 2020 2020-07-11T07:37:22+03:00

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В Башкирии трое парней разбились в смертельной аварии на трассе.

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге сообщил, что разбитый автомобиль с телами молодых людей был обнаружен в Кармаскалинском районе республики на 4 километре трассы Булгаково-Бувоязы.

По предварительной версии, водитель ВАЗ 2109 попал в аварию ранним утром в субботу, 11 июля. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль слетел с трассы и перевернулся уже на обочине. Известно, что помимо самого водителя в страшной аварии погибли еще двое его пассажиров. Их возраст не уточняется, но автоинспекторы называют их «молодыми людьми».

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают истинные причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU