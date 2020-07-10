«Молитесь, сволочи»: башкирский политик объявил награду за информацию об убийцах 100-летнего ветерана ВОВ

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Зампредседателя парламента Башкирии и руководитель местного отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров пообещал 500 тысяч рублей за «любую достоверную информацию» об убийцах 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

«Молитесь, сволочи, убившие ветерана, чтобы вас нашли полицейские, а не мы! С сегодняшнего дня мы организуем поиски убийц. За любую достоверную информацию о преступниках мы готовы предоставить вознаграждение в размере 500 тыс рублей. Это дело, не спустится на тормоза, и не забудется до тех пор, пока бандиты не будут найдены и сурово наказаны!», – заявил Ахмадинуров.

Он добавил, что информацию можно передать на колл-центр волонтерского проекта «Наша забота»: 8-800-201-89-03.

Напомним, тело Ивана Несмеянова со следами побоев было обнаружено 9 июля в его собственном доме в селе Леуза Кигинского района. По предварительной версии, пожилого мужчину убили при ограблении. Его оглушили тяжелым предметом по голове и связали руки. В расследовании зверского преступления участвуют сразу несколько ведомств – МВД, Следственный комитет и прокуратура.